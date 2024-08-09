

ЕНД возлагает ответственность на власти за прекращение финансирования проекто лаборатории Лугара

09.08.2024 11:05





По заявлению депутата парламентской фракции «Единое национальное движение» Левана Бежашвили, власть ответственна за то, что сегодня финансирование лаборатории Лугара со стороны США прекращено и она полностью брошена.



Как отметил Бежашвили, «все хорошо помнят, что главным противником лаборатории Лугара была Российская Федерация, которая распространяла тысячи манипулятивных слухов».



«Лаборатория Лугара была очень важным институтом. Общество хорошо помнит, какую роль это учреждение сыграло в здравоохранении во время пандемии ковида. То, что «Грузинская мечта» сегодня прекращает финансирование, является проявлением российской политики, российский нарратив все хорошо помнят, кто был главным противником лаборатории Лугара, это была Российская Федерация, которая распространила тысячу манипулятивных слухов касательно Лугара. Поэтому это ответственность власти, этот институт брошен, но 26 октября все изменится, и Грузия вернется на свой путь развития» - заявил Леван Бежашвили, чей комментарий распространило «Единое национальное движение».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





