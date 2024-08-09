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В «Грузинской мечте» заявили об освобождении страны от политических убийств и пыток
09.08.2024 13:31
В «Грузинской мечте» заявили о рекордном прогрессе свободы слова и защиты прав человека в стране, сославшись на открытый банк данных шведской организации V-Dem, которая говорит о серьезных проблемах с демократией в Грузии.
«У нас кардинально изменилась ситуация. У нынешнего правительства Грузии кардинально другой почерк и, конечно, такое отношение сохранится и в будущем. Для нас отправной точкой являются люди и права человека. У кого-то может быть другое мнение, но он имеет на него право. Я очень рад, что упомянутые организации дали правильную оценку», – заявил в четверг генсек партии власти Каха Каладзе.
Так он прокомментировал новость проправительственных СМИ о том, что Грузия «заняла третье место в мире по показателю 11-летнего прогресса свободы от физического насилия со стороны власти».
Отправной точкой стал «Индекс физического насилия» — один из индикаторов, на основании которого V-Dem ежегодно публикует отчеты о состоянии демократии в разных странах мира.
В индексе оценивается физическая неприкосновенность, то есть свобода от политических убийств и пыток со стороны правительства.
С начала 90-х по этому критерию Грузия стабильно демонстрировала рост, при этом иногда теряя позиции. Такие колебания были характерны для всех правительств за последние 30 лет.
У V-Dem также есть «Индекс политического насилия». Он демонстрирует, как часто физическая сила используется для достижения политических целей субъектами, которые формально не являются частью государства. Это могут быть, например, аффилированные с властями группы людей или организации.
В «Индексе политического насилия» Грузия сейчас находится примерно на той же отметке, что и 20 лет назад, то есть перед «революцией роз».
В своем последнем докладе о демократии V-Dem классифицировала Грузию, как электоральную демократию, которая почти начала переход к автократии. Отчет составлялся на основании данных за 2023 год.
«Грузия находится в регрессе с 2017 года, но остается выборной демократией в 2023 году. Наибольшие недостатки наблюдаются в избирательных процессах. Президентские выборы 2018 года были омрачены нецелевым использованием государственных средств и опасениями по поводу запугивания избирателей. Парламентские выборы 2020 года сопровождались неумелым управлением. Это заставило оппозицию обвинить избирательный процесс в мошенничестве и бойкотировать второй тур, что спровоцировало политический кризис в Грузии. Правительство также обвиняется в ущемлении интересов гражданского общества и независимых СМИ», — говорится в докладе.
В сводном «Индексе либеральной демократии» по итогам 2023 года Грузия заняла 65-е место из 179. Ее соседи по рейтингу – это Соломоновы Острова (64) и Эквадор (66). По сводному «Индексу электоральной демократии» Грузия находится на 69-м месте – между Сенегалом (68) и Мальдивами (70).
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