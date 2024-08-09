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Вашадзе: Выборы 26 октября - это выбор между будущим и прошлым, между Евросоюзом и болотом
09.08.2024 14:00
Думаю, в обществе есть согласие в связи с тем, что мы должны оставить «Грузинскую мечту» в прошлом, - заявил один из лидеров «Единства» Георгий Вашадзе.
По его словам, выборы 26 октября — это выбор между будущим и прошлым, между Евросоюзом и болотом.
«Настрой к единству, к переменам, к продвижению вперед, к будущему и к ЕС. Я думаю, в обществе есть согласие в связи с тем, что мы должны оставить «Грузинскую мечту» в прошлом, эти выборы ведь об этом. Нет партийных выборов, эти выборы – выбор между будущим и прошлым, между Евросоюзом и болотом, в котором нас вынуждает жить «Грузинская мечта». В целом, людям очень тяжело. Им трудно от выросших цен. Крестьянский труд не имеет цены, на что есть монополии, все имеет огромную цену. Мы обязательно покончим с этими монополиями, позаботимся о каждом селе. В селах проблемы с водой и дорогами, больше нет молодежи. Мы сделаем все, чтобы Грузия развивалась, росла рождаемость, создавались рабочие места и было больше доходов. Все это мы обязательно выполним», - сказал Вашадзе.
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