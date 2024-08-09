

Джо Байден: Я разочарован антидемократическими действиями правительства Грузии

09.08.2024 14:01





Я разочарован антидемократическими действиями правительства Грузии, примером которых является закон об «иностранных агентах» в кремлевском стиле, и ложные заявления официальных лиц правительства Грузии, что не соответствует нормам членства в ЕС и НАТО. Несмотря на эти шаги, мы остаемся приверженными населению Грузии и его евроатлантическим устремлениям, - говорится в письме президента США, направленном президенту Грузии, которое Саломе Зурабишвили распространяет в социальной сети.



Президент США также говорит о 16-й годовщине оккупации и поясняет, что Соединенные Штаты остаются твердым сторонником суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ.



«Уважаемая госпожа президент,



Хотел бы воспользоваться этой возможностью и от имени американского народа выразить уважение духу грузинского народа в 16-ю годовщину российского вторжения и последующей оккупации одной пятой части вашей страны.



В этот день мы вспоминаем погибших, раненых и перемещенных лиц в результате жестокого вторжения России, а также видим постоянные попытки Кремля усилить свое доминирование над оккупированными регионами за счет местного населения. Соединенные Штаты по-прежнему твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.



Я также хочу отметить четкую волю грузинского народа, который продолжает выражать свои евроатлантические устремления. Соединенные Штаты приветствуют непоколебимую приверженность народа Грузии демократическому будущему, в которое гражданское общество вносит значительный вклад, выражая различные взгляды и мнения. Я разочарован антидемократическими действиями правительства Грузии, примером которых является закон об «иностранных агентах» стиле Кремля, и ложные заявления официальных лиц правительства Грузии, что не соответствует нормам членства в ЕС и НАТО. Несмотря на эти шаги, мы остаемся приверженными населению Грузии и его евроатлантическим устремлениям.



В течение 32-летних двусторонних отношений Грузия и США вместе защищают мир, стабильность, свободу и права человека. Эти общие ценности объединяют наши страны, и я знаю, что эти ценности будут объединять наши народы и в будущем», - отмечается в письме.





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