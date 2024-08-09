

Администрация президента Грузии публикует письмо Джо Байдена Саломе Зурабишвили

09.08.2024 15:27





Администрация президента Грузии распространяет письмо Джо Байдена Саломе Зурабишвили.



«Уважаемая госпожа президент, я хотел бы воспользоваться этой возможностью и от имени американского народа выразить уважение духу грузинского народа в 16-ю годовщину российского вторжения и последующей оккупации 1\5 территории вашей страны.



В этот день мы вспоминаем погибших, пострадавших и беженцев в результате жестокого российского вторжения, а также видим постоянные попытки Кремля усилить свое доминирование над оккупированными регионами за счет местного населения. Соединенные Штаты остаются твердым сторонником суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ.



Я хотел бы также отметить четкую волю грузинского народа, который продолжает выражать свои евроатлантические устремления. Соединенные Штаты приветствуют непоколебимую приверженность народа Грузии демократическому будущему, в которое гражданское общество вносит значительный вклад, выражая разнообразные взгляды и мнения. Я разочарован антидемократическими действиями правительства Грузии, примером которых является принятый закон «Об иностранных агентах» в стиле Кремля и ложные заявления грузинских официальных лиц, не соответствующие нормам членства в ЕС и НАТО. Несмотря на эти шаги, мы по-прежнему привержены населению Грузии и его евроатлантическим устремлениям.



В течение 32 лет двусторонних отношений Грузия и США вместе защищаем мир, стабильность, свободу и права человека. Эти общие ценности объединяют наши страны, и я знаю, что эти ценности будут объединять наши народы и в будущем», — говорится в письме.





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