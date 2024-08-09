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«Путь Ильи» - Коалиция «Сильная Грузия» провела презентацию предвыборного плана
09.08.2024 17:03
«Путь Ильи» — под таким названием коалиция «Сильная Грузия» провела презентацию предвыборного плана.
По информации коалиции, один из лидеров «Сильной Грузии» Бадри Джапаридзе открыл мероприятие приветственной речью, рассказав о сильных сторонах коалиции и отметил, что план, который они предлагают общественности, ориентирован на благополучие страны.
По словам лидера «Сильной Грузии» Мамуки Хазарадзе, первое, что они сделают в случае прихода к власти, будет выполнение 9 пунктов, данных для вступления в Евросоюз.
«В течение 20 лет нашей страной управляли две силы, и мы создали этому альтернативу – «Сильную Грузию». Сегодня мы хотим представить вам наше видение и план. Наверное, вы помните обещания «Мечты» за последние 12 лет – 100 заводов, снижение цен на бензин и другое, все это было не выполнено – все это было построено на лжи, и мы хотим представить реальный план и видение, которое это объединение выполнит вместе с вами.
Мы назвали это видение – путь Ильи. Сегодняшней заявкой должен стать путь Ильи, на который мы все вместе встанем и действительно осуществим ту цель и желание, которые у него были.
Когда мы придем к власти, первое, что сделаем, - выполнение плана из 9 пунктов для интеграции Грузии в Евросоюз. Должны быть открыты переговоры, чтобы страна очень скоро стала членом европейской семьи. Вторым вопросом будут рабочие места, а третьим – вопрос бабушек и дедушек. Государство должно раз и навсегда сказать им, что они не брошены. Пенсия в 1000 лари, то, что мы говорим, возможна, и мы должны это выполнить», - сказал Хазарадзе.
По словам лидера коалиции «Сильная Грузия» Анны Долидзе, они не противостоят конкретным людям, а противостоят «тому стилю, который принес эту безнадежность, огромную эмиграцию, отток молодежи и безработицу».
«В нашем соглашении присутствует независимость суда и реформа Совета юстиции. Мы первая политическая сила, придающая большое значение справедливой оплате за честный труд. ЕС – это не только реформы, права и демократия, это благополучие.
Наш план: рабочие места для людей, необходимые реформы и пенсия в 1000 лари. Мы - та сила, которая доведет эту борьбу до конца», - заявила Долидзе.
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