

Генпрокурор Грузии Георгий Габиташвили встретился с послом США в Грузии Робин Данниган

09.08.2024 17:16





Генеральный прокурор Грузии Георгий Габиташвили встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Грузии Робин Данниган.



На встрече ознакомительного характера Георгий Габиташвили поблагодарил посла Робин Данниган за годы плодотворного сотрудничества посольства США с прокуратурой Грузии, особенно в таких сферах, как борьба с киберпреступностью и развитие системы суда присяжных.



Генеральный прокурор также проинформировал посла США о реформах, осуществленных и продолжающихся в прокуратуре.



Со своей стороны, посол США поздравила Георгия Габиташвили с назначением на должность генерального прокурора и пожелала ему успехов в работе.





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