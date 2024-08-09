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Генпрокурор Грузии Георгий Габиташвили встретился с послом США в Грузии Робин Данниган
09.08.2024 17:16
Генеральный прокурор Грузии Георгий Габиташвили встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Грузии Робин Данниган.
На встрече ознакомительного характера Георгий Габиташвили поблагодарил посла Робин Данниган за годы плодотворного сотрудничества посольства США с прокуратурой Грузии, особенно в таких сферах, как борьба с киберпреступностью и развитие системы суда присяжных.
Генеральный прокурор также проинформировал посла США о реформах, осуществленных и продолжающихся в прокуратуре.
Со своей стороны, посол США поздравила Георгия Габиташвили с назначением на должность генерального прокурора и пожелала ему успехов в работе.
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