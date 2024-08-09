

Лидер ЕНД: 26 октября грузинский народ выберет Европу, а не Россию

09.08.2024 17:18





Председатель «Национального движения» Тина Бокучава заявляет, что письмо, направленное президенту Грузии президентом США Джо Байденом, в котором он заявляет о своей поддержке грузинского народа и территориальной целостности страны, важно тем, что оно датировано 7 августа.



Как заявила на брифинге Бокучава, это еще раз демонстрирует, что весь мир однозначно согласен, что войну начала Россия, Россия является оккупантом территорий Грузии и продвижение любой альтернативной версии является попыткой переписать историю Грузии на русский манер и отвечает интересам Владимира Путина.



«Пророссийская власть Иванишвили не может переписать недавнюю историю Грузии, чтобы поддержать российскую идеологию, и не может лишить нас будущего, приняв российский закон, которое, я глубоко убеждена, будет европейским. Гарантом этого является грузинский народ, который, я уверена, 26 октября выберет Европу, а не Россию, выберет процветание, а не бедность, принесенную Иванишвили, выберет единство, а не разделение, что пытается сделать правительство Иванишвили вопреки интересам граждан Грузии», — заявила Тина Бокучава.





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