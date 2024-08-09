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229 семей, пострадавших в результате стихийных бедствий, получат компенсацию
09.08.2024 17:25
Для 229 семей, пострадавших в результате стихийных бедствий, произошедших в мае 2024 года, установлена единовременная компенсация, размер которой составляет 1000 лари на семью. По этому поводу уже опубликовано постановление правительства.
В частности, согласно постановлению правительства, Министерство здравоохранения переведет выделенные муниципалитетам 229 тысяч лари следующим муниципалитетам:
Муниципалитет Ахалгори – 96 тысяч лари;
Муниципалитет Эредви – 12 тысяч лари;
Муниципалитет Тигви – 20 тысяч лари;
Курдский муниципалитет – 101 тысяча лари.
Согласно постановлению, компенсация не является основанием для перепроверки социально-экономического положения семей, зарегистрированных в «Единой базе данных социально-уязвимых семей», и указанные семьи освобождаются от обязанности уведомлять социальные службы. агентство о компенсации, полученной в рамках того же постановления.
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