

Пресс-служба «Грузинской мечты» утверждает, что Иванишвили не покупал недвижимость в России с 1998 года

09.08.2024 17:27









Пресс-центр комментирует



«Ни для кого не секрет, что Бидзина Иванишвили уже много лет работает в России и накопил большую часть своих активов именно в этой стране. В декларации об имуществе, заполненной в 2013 году, почетный председатель «Грузинской мечты» открыто указал, что его жена Екатерина Хведелидзе владеет домом и тремя земельными участками в столице России. Соответственно, попытка представить как «скандал» информацию, которая является публичной вот уже 11 лет и все это отражено в декларации, указывает только на одно – автор статьи имеет указание без колебаний распространять неверную информацию о Бидзина Иванишвили и его семье. Мы можем рассматривать это как продолжение 13-летней истерии, которую постоянно пытаются провести ряд зарубежных и местных радикальных СМИ, подконтрольных оппозиции, но ни в одном случае они не получили желаемых результатов», — говорится в заявлении.



Согласно заявлению, во время подготовки статьи Келли Блосс пыталась связаться с пресс-службой правящей партии, но в связи с тем, что в вопросах указывалось, что статья была направлена на распространение манипулятивной информации об Иванишвили и его семье, пресс-служба отказалась от деловых отношений.



В заявлении подчеркивается, что после 1998 года Бидзина Иванишвили и его семья не были в России и не приобретали никакой собственности.



«Самое печальное в этой истории то, что СМИ, распространяющие основанную на лжи статью, финансируются такими организациями, как Фонд «Открытое общество» (Фонд Сороса), Агентство США по международному развитию (USAID), американский Национальный Фонд поддержки Демократии (NED) (NED), Шведское агентство международного развития и сотрудничества (SIDA) и другие.



Мы призываем автора статьи и средства массовой информации, в которых она работает, а также те организации, финансирующие пропаганду, основанную на лжи, в следующий раз воздержаться от распространения очевидной лжи, а также доноров разделить ответственность за распространение лжи и тщательно рассмотреть вопрос финансирования таких СМИ в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы «Грузинской мечты». «Это полная ложь, якобы почетный председатель правящей партии несколько месяцев назад купил какую-то недвижимость в РФ, никакой недвижимости в России он не покупал с 1998 года», — сообщает пресс-служба «Грузинской мечты».Пресс-центр комментирует статью, опубликованную «Центром по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) о почетном председателе «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили и его жене Екатерине Хведелидзе. Согласно заявлению, статья основана на ложной информации, а факты, которые и так подтверждает Бидзина Иванишвили, преподносятся как «сенсация» и «скандальная история».«Ни для кого не секрет, что Бидзина Иванишвили уже много лет работает в России и накопил большую часть своих активов именно в этой стране. В декларации об имуществе, заполненной в 2013 году, почетный председатель «Грузинской мечты» открыто указал, что его жена Екатерина Хведелидзе владеет домом и тремя земельными участками в столице России. Соответственно, попытка представить как «скандал» информацию, которая является публичной вот уже 11 лет и все это отражено в декларации, указывает только на одно – автор статьи имеет указание без колебаний распространять неверную информацию о Бидзина Иванишвили и его семье. Мы можем рассматривать это как продолжение 13-летней истерии, которую постоянно пытаются провести ряд зарубежных и местных радикальных СМИ, подконтрольных оппозиции, но ни в одном случае они не получили желаемых результатов», — говорится в заявлении.Согласно заявлению, во время подготовки статьи Келли Блосс пыталась связаться с пресс-службой правящей партии, но в связи с тем, что в вопросах указывалось, что статья была направлена на распространение манипулятивной информации об Иванишвили и его семье, пресс-служба отказалась от деловых отношений.В заявлении подчеркивается, что после 1998 года Бидзина Иванишвили и его семья не были в России и не приобретали никакой собственности.«Самое печальное в этой истории то, что СМИ, распространяющие основанную на лжи статью, финансируются такими организациями, как Фонд «Открытое общество» (Фонд Сороса), Агентство США по международному развитию (USAID), американский Национальный Фонд поддержки Демократии (NED) (NED), Шведское агентство международного развития и сотрудничества (SIDA) и другие.Мы призываем автора статьи и средства массовой информации, в которых она работает, а также те организации, финансирующие пропаганду, основанную на лжи, в следующий раз воздержаться от распространения очевидной лжи, а также доноров разделить ответственность за распространение лжи и тщательно рассмотреть вопрос финансирования таких СМИ в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы «Грузинской мечты».





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