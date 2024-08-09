

На встречу сборной Грузии по футболу правительством было потрачено более 350 тыс лари

09.08.2024 17:51





Правительство Грузии выделило из резервного фонда 354,4 тысячи лари на мероприятия, посвященные встрече сборной Грузии по футболу, возвращавшейся с Евро-2024. Об этом говорится в документе правительства Грузии «О внесении изменений в постановление от 2 июля 2024 года», который был опубликован 7 августа.



«Для финансирования необходимых расходов на мероприятия, посвященные возвращению сборной Грузии по футболу с Евро-2024, Министерству финансов Грузии выделить 354 400 лари администрации правительства Грузии из резервного фонда, предусмотренного Законом о государственном бюджете Грузии на 2024 год,", - говорится в документе.



Напоминаем, что 2 июля сборная Грузии вернулась на родину с дебютного чемпионата Европы. На площади Свободы состоялось мероприятие под названием «Благодарность Грузии футбольной команде». Через несколько дней правительство обнародовало финансовую часть мероприятия. Тогда в постановлении говорилось, что на мероприятия было потрачено 260 тысяч лари.





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