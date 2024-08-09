

Ника Мелия: Мы хотим, чтобы будущее было европейским, и правительство - коалиционным

09.08.2024 18:58





Мы хотим, чтобы будущее было европейским, а правительство - коалиционным, - об этом заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Мелия. Партия открыла избирательные штабы во всех четырех райцентрах Шида Картли.



По словам Мелия, «Коалиция за перемены» в ближайшие недели убедит большую часть населения, что альтернатива «Грузинской мечте» есть.



«Мы хотим, чтобы будущее было европейским, а правительство — коалиционным. Мы хотим, чтобы в этом коалиционном правительстве «Коалиция перемен», которая будет выступать на выборах под номером 4, имела большую долю, поскольку мы считаем, что «Коалиция перемен» лучше всего отражает интересы народа. Мы приветствуем, что на оппозиционном поле многообразие выбора, но я считаю, что «Коалиция за перемены» в ближайшие недели убедит большую часть населения, что существует альтернатива «Грузинской мечте». Альтернатива той власти, которая, ко всему прочему, обеднила грузинский народ и практически оставила население Гори без грузин. В этот исторический момент нужно написать историю. Мы должны спасти это государство», - сказал Мелия.



Он уверен, что «Коалиция за перемены» получит большую поддержку со стороны граждан Грузии.





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