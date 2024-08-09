

Президент встречается с сенатором Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером

09.08.2024 19:07





Президент Грузии Саломе Зурабишвили встречается с сенатором Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером. Встреча происходит во дворце Орбелиани.



Сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер сегодня прибыли в Грузию с официальным визитом.



По сообщению посольства США в Грузии, в рамках двухпартийного визита они встретятся с представителями правительства Грузии, гражданского общества, частного сектора и политических партий. Также сенатор и конгрессмен ознакомятся с программами правительства США, которые поддерживают вынужденно перемещенных лиц, предпринимателей и студентов.





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