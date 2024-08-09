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В аэропорту Тбилиси автоматизировали систему посадки пассажиров
09.08.2024 20:20
Тбилисский международный аэропорт автоматизировал проверку посадочных талонов с помощью турникетов eGate E-Gate. Об этом сообщает управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми компания TAV Georgia.
Нововведение позволяет пассажирам пройти на посадку в самолет, самостоятельно отсканировав свой посадочный или QR-код на мобильном. Это обеспечивает быстрый пассажиропоток и сокращает очереди, указывают в компании.
Автоматизированную систему посадки пассажиров запустили в партнерстве с компанией TAV Technologies – одним из мировых лидеров в сфере предоставления информационных технологий, и французским брендом Easier (IER), известным своими продуктами в сфере транспорта.
Ранее в сотрудничестве с ними в тбилисском аэропорту внедрили терминалы для самостоятельной регистрации на рейсы (Self Check-In), а также автоматические системы на автомобильной стоянке.
TAV Georgia обещает продолжать инвестировать в цифровизацию услуг и улучшение качества обслуживания пассажиров в аэропортах Батуми и Тбилиси.
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