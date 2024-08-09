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В России планируют заблокировать WhatsApp


09.08.2024   20:23


В России планируют заблокировать WhatsApp. Информацию об этом со ссылкой на источники распространяют российские независимые издания The Moscow Times и «Верстка».

По их данным, связанная с Кремлем компания VK (ранее «ВКонтакте») начала разработку нового «национального мессенджера» на замену WhatsApp, который российские власти могут заблокировать этой осенью.

По данным источников, новый мессенджер для граждан России предполагается разработать на основе уже существующего «ТамТам» от Mail.Ru Group.

«Провели исследование, как сделать нормальный мессенджер, чтобы он все тащил и мог сравниться с WhatsApp. Вот решили за основу брать «ТамТам»», — пояснил один из собеседников издания.

По словам источников, «ТамТам» требует «точечных технических улучшений». Срок доработки мессенджера оценивается в один год.

Для справки, ранее российские пользователи YouTube начали жаловаться на то, что сайт тормозит и полностью остановлен.


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