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Грузия отказала белорусскому правозащитнику в статусе беженца


09.08.2024   21:43


Грузинские власти отказали белорусскому правозащитнику Роману Кисляку в международной защите, пишет «Позірк».

Решения по своему кейсу он ждал больше года. По словам Романа Кисляка, в ответе Департамента миграции МВД Грузии сказано, что он удовлетворяет критериям, определенным Женевской конвенцией «О статусе беженца» и закону Грузии «О международной защите», касающимся присуждения статуса беженца, однако «есть достаточные основания для допущения», что его пребывание там может «противоречить интересам страны».

«Грузия считает, что я являюсь угрозой национальной безопасности. Это частично ожидаемо. Мы сознательно пошли на пикеты (в мае в Тбилиси Кисляк устроил акцию против долгого рассмотрения прошений об убежище. — прим.), ускорили процессы», — сказал Кисляк.

Правозащитник намерен обжаловать решение грузинских властей в суде.

Осложняет ситуацию белоруса то, что у него уже закончился срок действия белорусского паспорта, также вышел срок действия и грузинского временного удостоверения личности. По данным Кисляка, такая же проблема у других белорусов, у которых истекли сроки действия паспортов за время рассмотрения дел об убежище.

Отказать в статусе беженца по закону могут в той ситуации, когда «имеются достаточные основания полагать, что лицо, ищущее убежище, имеет связь с вооруженными силами страны или организации, враждебно настроенной по отношению к обороне и безопасности Грузии», разведкой другой страны,» террористическими или экстремистскими организациями», «другими преступными организациями (в том числе с транснациональными преступными организациями) «или «незаконным оборотом вооружений, оружия массового уничтожения или их компонентов».


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