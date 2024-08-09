

Зурабишвили: Визит Шахин и Тернера – еще одно подтверждение непоколебимой поддержки Грузии со стороны США

09.08.2024 22:27





С Шахин и Тернером мы обсудили двусторонние отношения, евроатлантическую интеграцию Грузии, предстоящие выборы, российскую оккупацию, гибридную войну и безопасность Черного моря, - об этом пишет в соцсети X президент Грузии Саломе Зурабишвили по завершении встречи с сенатором Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером.



«Я поприветствовала друзей Грузии, сенатора Джин Шахин и конгрессмена Майка Тернера. Мы обсудили двусторонние отношения, евроатлантическую интеграцию Грузии, будущие выборы, российскую оккупацию, гибридную войну и безопасность Черного моря.



Их визит – еще одно подтверждение непоколебимой поддержки Грузии со стороны США», – написала Зурабишвили.



Сенатор Джин Шахин [Демократическая партия] и конгрессмен Майк Тернер [Республиканская партия] сегодня прибыли в Грузию с официальным визитом.



По сообщению посольства США в Грузии, в рамках двухпартийного визита они встретятся с представителями правительства Грузии, гражданского общества, частного сектора и политических партий. Также сенатор и конгрессмен ознакомятся с программами правительства США, которые поддерживают вынужденно перемещенных лиц, предпринимателей и студентов.





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