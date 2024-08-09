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Шахин: Я признательна президенту Зурабишвили за непоколебимую приверженность евроатлантическому будущему
09.08.2024 22:52
Сенатор США Джин Шахини, находящийся с визитом в Грузии, выступила с заявлением после встречи с президентом Саломе Зурабишвили.
Шахини отмечает, что ей было приятно начать визит со встречи с президентом.
«Я признательна за непоколебимую приверженность президента Саломе Зурабишвили евроатлантическому будущему — амбиции, которую разделяет большинство грузинского народа», — написала Джин Шахин.
Сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер 9 августа прибыли в Грузию с официальным визитом.
По сообщению посольства США в Грузии, в рамках двухпартийного визита они встретятся с представителями правительства Грузии, гражданского общества, частного сектора и политических партий. Также сенатор и конгрессмен ознакомятся с программами правительства США, которые поддерживают вынужденно перемещенных лиц, предпринимателей и студентов.
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