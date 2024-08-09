

Шахин: Я признательна президенту Зурабишвили за непоколебимую приверженность евроатлантическому будущему

09.08.2024 22:52





Сенатор США Джин Шахини, находящийся с визитом в Грузии, выступила с заявлением после встречи с президентом Саломе Зурабишвили.



Шахини отмечает, что ей было приятно начать визит со встречи с президентом.



«Я признательна за непоколебимую приверженность президента Саломе Зурабишвили евроатлантическому будущему — амбиции, которую разделяет большинство грузинского народа», — написала Джин Шахин.



Сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер 9 августа прибыли в Грузию с официальным визитом.



По сообщению посольства США в Грузии, в рамках двухпартийного визита они встретятся с представителями правительства Грузии, гражданского общества, частного сектора и политических партий. Также сенатор и конгрессмен ознакомятся с программами правительства США, которые поддерживают вынужденно перемещенных лиц, предпринимателей и студентов.





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