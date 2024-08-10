

У Каладзе нет никаких особых ожиданий от визита американских представителей

10.08.2024 13:42





Никаких особенных ожиданий. Хотелось бы надеяться, что будут сделаны правильные оценки и не будет продолжаться та кампания лжи, которую мы слышали, - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в связи с визитом сенатора Джин Шахин и конгрессмена Майка Тернера в Грузию.



По его словам, когда в Грузию приезжают высокопоставленные должностные лица из стран-партнеров можно лишь приветствовать.



«Конечно, мы приветствуем визиты, и надеемся, что будут даны правильные оценки. Почему мы должны быть против, когда приезжают высокопоставленные должностные лица из стран-партнеров? Очень хотелось бы надеяться, что будут сделаны правильные оценки и не будет продолжаться та кампания лжи, которую мы слышали. Никаких особенных ожиданий. Я думаю, что будет та линия, которую мы слышим в течение последних нескольких месяцев. Кампания лжи о том, что прозрачность – это плохо. Однако когда мы спрашиваем, почему плоха прозрачность и как она может препятствовать демократическим процессам, ответ только один – потому. Понятно, из-за чего вокруг этого закона столько шума. Мы помним, что финансируются конкретные экстремистские и революционные группы, и все это, к сожалению, идет с Запада. Мы не раз заявляли, что готовы к дружбе, сотрудничеству и партнерству. Неоднократно подтверждали, что Грузия является надежной страной-партнером, но дружба и партнерство не могут быть односторонними», - заявил Каха Каладзе.





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