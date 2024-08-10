

Софо Джапаридзе: Гуманитарный проект, инициированный Михаилом Саакашвили, продолжится в масштабе всей Грузии

10.08.2024 15:37





Гуманитарный проект, инициированный Михаилом Саакашвили, продолжится в масштабе всей Грузии, и мы поможем всем, кому нужна поддержка наших замечательных врачей, - заявила председатель тбилисской организации «Единого национального движения» Софо Джапаридзе.



В рамках гуманитарного проекта, инициированного Михаилом Саакашвили, председатель тбилисской организации «Единого национального движения» вместе с группой врачей находится в тбилисском районе Мухиани и оказывает населению бесплатные медицинские консультации.



«Сейчас мы находимся в Мухиани. Гуманитарный проект, инициированный Михаилом Саакашвили, продолжается. Я привезла лучших врачей Грузии, которые окажут бесплатную консультацию и соответствующую медицинскую помощь здешнему населению. Как видите, очень много людей нуждаются в помощи, и, к сожалению, из-за отсутствия средств они не могут пойти к врачу. Гуманитарный проект, инициированный Михаилом Саакашвили, продолжится в масштабе всей Грузии, и мы поможем всем, кому нужна поддержка врачей», - заявила Софо Джапаридзе.





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