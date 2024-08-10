

Министр обороны Грузии встретился с американскими конгрессменами

10.08.2024 15:39





Министр обороны Грузии встретился с американскими конгрессменами. Ираклий Чиковани принял сенатора Джин Шахин, конгрессмена Майка Тернера и членов делегации в офисе Министерства обороны.



По информации ведомства, стороны обсудили вопросы региональной безопасности и существующие вызовы.



Разговор коснулся текущих вопросов оборонного сотрудничества Грузии и США. Был отмечен значительный вклад Сил обороны Грузии в обеспечение глобальной безопасности.





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