|
|
|
Премьер-министр Грузии встретился с сенатором Шахин и конгрессменом Тернером
10.08.2024 15:51
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с сенатором США Джином Шахин и конгрессменом Майком Тернером. На встрече внимание было сосредоточено на стратегическом партнерстве между Грузией и США, а также проблемах в двусторонних отношениях.
Глава правительства подчеркнул необходимость перезагрузки и оздоровления отношений и еще раз подтвердил готовность грузинской стороны.
По его словам, Грузия остается надежным союзником Соединенных Штатов Америки и надеется, что двусторонние отношения вернутся к положительной динамике развития.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна