

Премьер-министр Грузии встретился с сенатором Шахин и конгрессменом Тернером

10.08.2024 15:51





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с сенатором США Джином Шахин и конгрессменом Майком Тернером. На встрече внимание было сосредоточено на стратегическом партнерстве между Грузией и США, а также проблемах в двусторонних отношениях.



Глава правительства подчеркнул необходимость перезагрузки и оздоровления отношений и еще раз подтвердил готовность грузинской стороны.



По его словам, Грузия остается надежным союзником Соединенных Штатов Америки и надеется, что двусторонние отношения вернутся к положительной динамике развития.





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