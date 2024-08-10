

Каладзе: Иванишвили последние десять лет не имеет связи с Россией

10.08.2024 16:21





Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал ложью и клеветой информацию об имуществе почетного председателя партии «Грузинская мечта-Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили.



По его словам, с приближением парламентских выборов в стране увеличится объем дезинформации, к чему общество должно быть готово.



«С одной стороны, есть команда под названием Грузинская мечта — команда, которая борется за сохранение мира в стране, за экономическое укрепление и развитие страны, и вдохновителем всего этого является почетный председатель партии Бидзина Иванишвили. Под его руководством в эти годы проводилась прагматичная политика, которая дала нам возможность избежать того бедствия в стране, наподобие, к сожалению, происходящего сегодня в Украине. Поэтому мы сделаем все, чтобы продолжить эту политику и сохранить мир в стране», — утверждает Каладзе.



По его словам, информация, распространенная в зарубежных СМИ об Иванишвили, не соответствует действительности, поскольку тот уже много лет не поддерживает контактов с Россией.



«Он не имел связи с Россией последние 20-25 лет. Я точно не помню, в каком году он покинул Россию и приехал в Грузию. В нашей стране Бидзина Иванишвили занимался только и только благотворительностью и добрыми делами», — заверяет мэр Тбилиси.







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