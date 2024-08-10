

Джапаридзе: Поддержка США является двухпартийной и неизменной

10.08.2024 21:19





По заявлению одного из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе, Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать грузинский народ.



Об этом он сказал журналистам перед встречей с американскими сенатором Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером, которые находятся с визитом в Грузии.



«Соединенные Штаты остаются верным другом нашего народа, нашего государства и будут продолжать поддерживать наш народ. Эта поддержка является двухпартийной и неизменной. Поэтому [этот визит] служит еще одним подтверждением этой непоколебимой, двухпартийной поддержки нашей страны», - заявил Джапаридзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





