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Джапаридзе: Поддержка США является двухпартийной и неизменной
10.08.2024 21:19
По заявлению одного из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе, Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать грузинский народ.
Об этом он сказал журналистам перед встречей с американскими сенатором Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером, которые находятся с визитом в Грузии.
«Соединенные Штаты остаются верным другом нашего народа, нашего государства и будут продолжать поддерживать наш народ. Эта поддержка является двухпартийной и неизменной. Поэтому [этот визит] служит еще одним подтверждением этой непоколебимой, двухпартийной поддержки нашей страны», - заявил Джапаридзе.
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