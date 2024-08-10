

Сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер побывали линии оккупации

10.08.2024 21:52





В рамках официального визита в Грузию сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер побывали на цхинвальской линии российской оккупации.



Как отмечается в информации, распространенной посольством США в Грузии, США по-прежнему призывают Россию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня 2008 года и Уставу ООН.



«Прошло шестнадцать лет с тех пор, как Россия вторглась в Грузию. Продолжающаяся оккупация и бордеризация Россией двадцати процентов территории Грузии по сей день подрывает суверенитет и территориальную целостность Грузии и оказывает воздействие на грузин. В рамках официального визита сенатор Шахин и конгрессмен Тернер прибыли на административную разделительную линию. Соединенные Штаты продолжают призывать Россию выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня 2008 года и Уставу ООН», — говорится в сообщении.







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