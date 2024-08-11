

Министр здравоохранения: Лаборатории Лугара и Центру контроля заболеваний опасность не угрожает

11.08.2024 11:04





Лаборатории Лугара и Центру контроля заболеваний никакая опасность не угрожает, центр продолжит функционировать бесперебойно, - об этом заявил Михаил Сарджвеладзе.



По словам министра здравоохранения, государство обеспечит непрерывное осуществление всех тех запланированных активностей, которые могут быть интересны и важны для Грузии.



«Центр контроля заболеваний — одно из больших и крупных учреждений в нашей системе. Посредством грантовых проектов осуществляется определенное исследовательское образовательное финансирование, однако это не основная функция со стороны этого учреждения. Проведение тренингов и исследований. Это, конечно, важно, но свои основные полномочия это учреждение осуществляет на основе государственного финансирования.



Здесь речь о реализации определенных дополнительных функций. Таких как развитие исследовательских направлений. Это не означает, что функционированию лаборатории Лугара и контроля заболеваний в какой-то форме могут быть помехи. Это не финансирование такого масштаба. Мы заинтересованы в сотрудничестве с международными и авторитетными исследовательскими учреждениями. Дополнительное финансирование, полученное оттуда, всегда приветствуется, но это не означает, что остановка какого-либо финансирования по некоторым политическим мотивам создаст какую-либо угрозу функционированию лаборатории Лугара.



Я глубоко уверен, что реализация тех исследований, которые проводятся в рамках грантового проекта, важна не только для Грузии, это глобально значимые исследования. Этим, разумеется, будут пользоваться американцы и любая другая заинтересованная сторона, которая включена в это исследование.



На таком фоне ни для кого не должно было быть ожидаемым касательство такой гуманитарной сферы. Это не та сфера, интересы которой могут быть подвергнуты риску ущерба, как бы это ни было интересно политически», - заявил Михаил Сарджвеладзе, комментарии которого публикует Минздрав.





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