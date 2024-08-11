

Майк Тернер: Мы обеспокоены отношениями между Грузией и Америкой, именно поэтому мы здесь

11.08.2024 14:17





«Америка хочет видеть территориальную целостность Грузии, и для этого у нас есть партнерство. Нас беспокоят отношения между Грузией и Америкой. Именно поэтому мы здесь, чтобы выразить нашу озабоченность, а также нашу приверженность укреплению и продолжению крепких отношений», — заявил конгрессмен Майк Тернер на пресс-конференции в Тбилиси.



По его словам, нынешние отношения между Америкой и Грузией вызывают разочарование и они ждут улучшения отношений.



«Это двухпартийный визит в связи с беспокойствами, которые у нас есть. Работа, которую мы здесь проделали, пользуется поддержкой как в Палате представителей, так и в Сенате, а также в обеих партиях. Мы представляем Конгресс США, чтобы подчеркнуть нашу приверженность гражданам Грузии, помочь им построить демократические институты для обеспечения евроатлантической интеграции Грузии. Мы много работали для поддержки Грузии. В мире мы видим агрессивные проявления авторитарных режимов, которые ставят демократию под угрозу. Мы также видели это на примере оккупации Россией территории Грузии. Это дает нам возможность еще раз подчеркнуть, что Америка действительно хочет видеть территориальную целостность Грузии, и для этого у нас есть партнерство. Нас беспокоят отношения между Грузией и Америкой. Вот почему мы здесь, чтобы озвучить нашу озабоченность, а также предложить нашу приверженность и поддержку укреплению и продолжению крепких отношений между Грузией и Америкой. Нынешние отношения между США и Грузией вызывают разочарование, и мы с нетерпением ждем момента, когда эти отношения улучшатся», — заявил Майк Тернер.



Вместе с тем, отвечая на вопрос, Тернер отметил, что «в ходе встреч со стороны премьер-министра не было выражено никаких намеков, доказательств, усилий по перезагрузке отношений, как начать этот процесс».



«Также не прозвучала политика, которая указывала бы на перезагрузку. Мы хотели бы подчеркнуть прочные отношения между Америкой и Грузией, поддержку демократических процессов Грузии, евроатлантическую интеграцию, которой хотят граждане Грузии», — заявил Майк Тернер.





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