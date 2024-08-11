

Сенатор Джин Шахин: Нас волнуют и беспокоят предстоящие выборы в Грузии

11.08.2024 14:23





Нас волнуют и беспокоят предстоящие выборы, мы хотим увидеть, что это будут свободные и справедливые выборы, - об этом заявила на пресс-конференции для СМИ сенатор Джин Шахин.



По ее словам, есть интерес к тому, чтобы в страну приехали международные наблюдатели.



«Мы подняли этот вопрос с премьер-министром. В наших интересах, чтобы в страну приехали международные наблюдатели, а так же, чтобы была возможность у местных наблюдателей, которые обеспечат надлежащее проведение выборов. Это даст возможность гражданам Грузии участвовать в выборах», - отметила сенатор.



По словам Шахин, именно выборы являются одной из причин, почему она и конгрессмен Майк Тернер находятся в Грузии в это важное время.



«Одна из причин, по которой мы находимся здесь в такое важное время, — это предстоящие выборы. Мы хотели подтвердить и укрепить нашу поддержку свободным, справедливым, демократическим выборам», — заявила сенатор.



По ее словам, США рядом усилий поддерживают то, чтобы было обеспечено участие групп наблюдателей на выборах.



«Мы хотели укрепить нашу приверженность перед правительством, чтобы было обеспечено участие международных и местных наблюдателей. Кто обеспечит, что эти выборы отражают волю грузинского народа. На мой взгляд, мы продолжаем поддержку. США рядом усилий поддерживают группы наблюдателей, и мы продолжим это и в период выборов», - заявила Джин Шахин.





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