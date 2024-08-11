

Джинн Шахин: Власти Грузии не заинтересованы в улучшении отношений с США

11.08.2024 14:27





Власти Грузии не заинтересованы в улучшении отношений с США. Об этом заявила сенатор США Джинн Шахин (демократ, от штата Нью-Гэмпшир) на пресс-конференции в Тбилиси по итогам рабочего визита в грузинскую столицу.



"Разочарование вызывает то, что премьер-министр [Грузии] не выдвинул никаких предложений относительно того, что хотят сделать он и его администрация для улучшения отношений с Америкой. Мы обсудили несколько тревожных вопросов, которые у нас накопились, о которых мы и ранее говорили. Возьмем хотя бы заявления о том, что правительство США планировало в Грузии переворот, что является абсолютной ложью", - сказала она, оценивая встречу с главой грузинского правительства Ираклием Кобахидзе, которая состоялась 10 августа.



По ее словам, США всегда поддерживали демократию в Грузии и экономику этой страны. "Мы поддерживали демократические цели в Грузии, экономическое развитие, желания грузинского народа. Разочарование вызывает то, что премьер-министр не заинтересован в продолжении таких отношений", - подчеркнула она.



Сенатор Шахин вместе с конгрессменом Майком Тернером (республиканец, от штата Огайо) прибыла в Тбилиси с рабочим визитом 9 августа. Они встретились с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Кобахидзе, вице-премьером, министром обороны Ираклием Чиковани, а также с представителями гражданского общества.



Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля заявил, что Вашингтон принял решение приостановить программу оказания помощи Тбилиси в размере более $95 млн в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах. До этого по той же причине ЕС принял решение заморозить 30 млн евро, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии.



Отношения Грузии с США и ЕС ухудшились на фоне принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в мае. Госдепартамент ранее заявил, что в связи с принятым законом вводит визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента и их родственников, а также представителей правоохранительных органов.





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