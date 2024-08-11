

Президент напомнила о похищении оккупантами в 2005 году будущего олимпийского чемпиона Гено Петриашвили

11.08.2024 14:48





После победы Гено Петриашвили на Олимпиаде в Париже президент Грузии Саломе Зурабишвили напомнила о его похищении в Цхинвали в 2005 году.



«19 лет спустя после его похищения в Цхинвальском регионе российскими и сепаратистскими силами, Гено Петриашвили с гордостью выступает на Олимпийских играх в Париже. Его победа — это свидетельство стойкости грузинского народа. Символ неукротимой независимости Грузии вопреки всему», – написала Зурабишвили в соцсети.



Вот что писало российское издание «Коммерсант» о похищении Петриашвили:



«В минувшую пятницу (19 августа 2005 года – ред.) в грузинском селе Нули во Фронском ущелье Южной Осетии был похищен сын известного в регионе грузинского предпринимателя Спартака Петриашвили. Вечером 11-летний Гено Петриашвили с друзьями отправился купаться на реку. Дети рассказывают, что к ним подъехала белая «Нива» (они запомнили номер, но он оказался фальшивым), из которой вышли двое неизвестных. Они поинтересовались у детей, кто из них Гено Петриашвили. Мальчика попросили подойти к машине, после чего схватили его, зажали ему рот и силой посадили в автомобиль. «Нива» уехала в сторону осетинских сел Южной Осетии.



Преследование, организованное по горячим следам начальником регионального отделения полиции Владимиром Джугели, ничего не дало. Погоню пришлось прекратить, так как контингент миротворческих сил, один из блокпостов которых расположен у ближайшего осетинского села, не пропустил грузинскую полицию. При этом командующий миротворческими силами генерал Марат Кулахметов пообещал, что «мальчик будет найден и возвращен родителям». К поискам присоединились и правоохранительные органы Южной Осетии».



После трехмесячного нахождения в плену у похитителей Гено Петриашвили был освобожден в ноябре 2005 года. По словам мальчика, его держали все это время в яме, он был за руку прикован к стене.



В МВД Грузии заявляли, что похищение было осуществлено «одной из полулегальных криминальных групп, действующих под 'крышей' режима Эдуарда Кокойты (тогдашний президент самопровозглашенной республики Южная Осетия) в Цхинвали».





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