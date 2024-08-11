

Правительство представит призеров Олимпиады к орденам Чести, а чемпионов - к орденам Победы

11.08.2024 15:21





По заявлению премьер-министра Ираклия Кобахидзе, грузинские спортсмены, ставшие призерами Олимпийских игр в Париже, должны быть награждены орденом Чести.



Что касается олимпийских чемпионов, по словам Ираклия Кобахидзе, они должны быть награждены орденом Победы.



Как пояснил премьер, по этому поводу были проведены консультации с председателем парламента и скоро будет официальное представление.



«Вчера был счастливейший день для каждого грузина, каждого болельщика. 2 золотые медали и у нас есть необычайный шанс занять место даже в двадцатке. Сегодня я желаю такого же успеха Гиви Мачарашвили, хочу сказать большое спасибо Лаше Талахадзе. Он уже состоявшаяся легенда, так было и раньше, но он еще больше укрепил этот статус, выиграв свою третью олимпийскую золотую медаль. Особенно нас порадовала победа Гено, которому не хватило удачи на предыдущей Олимпиаде. Теперь он завоевал олимпийское золото большой заслугой и достоинством.



Что касается орденов, я не хотел бы опережать события, но у нас были консультации с председателем парламента. Думаем, что призеров следует наградить орденом Чести. Что касается олимпийских чемпионов, то они должны быть награждены орденом Победы имени Святого Георгия. Это наша официальная позиция, в связи с которой будет официальное представление», - сказал Кобахидзе.





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