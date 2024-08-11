

Правительство экспроприирует землю у собственников для строительства трассы Рустави-Садахло

11.08.2024 18:28





Правительство Грузии экспроприирует землю у собственников в Марнеульском районе для строительства новой трассы Рустави-Садахло, к границе с Арменией. Соответствующее распоряжение министра экономики опубликовано в законодательном вестнике.



Проект финансируется Европейским инвестиционным банком в рамках кредитного соглашения по проекту дороги международного значения Восток-Запад.



Новая трасса, которая пройдет параллельно существующей дороге, будет четырехполосной, а ее длина составит около 30 километров, включая 11 мостов и переездов. Строительство обойдется в 250 миллионов евро, сообщает агентство «Новости-Грузия».



Из текста приказа можно сделать вывод, что несколько собственников земли отказались ее продавать или не согласились на предложенную цену, и теперь отчуждение участков произойдет в принудительном порядке. В приказе содержится ссылка на 19 статью Конституции Грузии, согласно которой конфискация собственности допускается в случаях острых общественных нужд, при условии полного и справедливого возмещения.



В приказе названы три собственника сельхозугодий в Марнеульском районе, чьи земли нужны для строительства дороги: Вано Гомиашвили, Ренат Керимов и Наиб Амиров.



Приказ министра в течение месяца может быть обжалован в Коллегии по административным делам Тбилисского городского суда.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





