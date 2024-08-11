Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Самтредия напали на одного из лидеров «Коалиции за перемены» Нику Мелия


11.08.2024   22:01


На одного из лидеров «Коалиции за перемены», сопредседателя партии «Ахали» Нику Мелия напали. Об этом «IPN» сообщили в пресс-службе «Ахали».

По той же информации, случай произошел, когда Ника Мелия давал комментарии СМИ во время открытия офиса в Самтредиа. Нике Мелия нанесли физическое и словесное оскорбление.

В частности, один из лидеров партии «Ахали» отвечал на вопросы журналистов в Самтредиа, когда к нему подбежал молодой человек, ударил его в обрасть лица и обругал. Произошедшее вызвало шум.

Сопровождающие лица пытались разрядить ситуацию, нападавший же успел войти в здание на противоположной стороне.

На данный момент ситуация на месте разрядилась.

В момент происшествия на месте присутствовали и другие лидеры «Коалиции за перемены».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна