

В Самтредия напали на одного из лидеров «Коалиции за перемены» Нику Мелия

11.08.2024 22:01





На одного из лидеров «Коалиции за перемены», сопредседателя партии «Ахали» Нику Мелия напали. Об этом «IPN» сообщили в пресс-службе «Ахали».



По той же информации, случай произошел, когда Ника Мелия давал комментарии СМИ во время открытия офиса в Самтредиа. Нике Мелия нанесли физическое и словесное оскорбление.



В частности, один из лидеров партии «Ахали» отвечал на вопросы журналистов в Самтредиа, когда к нему подбежал молодой человек, ударил его в обрасть лица и обругал. Произошедшее вызвало шум.



Сопровождающие лица пытались разрядить ситуацию, нападавший же успел войти в здание на противоположной стороне.



На данный момент ситуация на месте разрядилась.



В момент происшествия на месте присутствовали и другие лидеры «Коалиции за перемены».





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