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Кобахидзе анонсировал поездки членов правительства в грузинские села на линии оккупации


11.08.2024   23:08


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня анонсировал поездки представителей правительства в грузинские села, расположенные у цхинвальской линии российской оккупации.

По его словам, поездки будут происходить ближайшие недели, для встреч с населением.

«В ближайшие недели нам предстоит еще не один визит в этот регион, что, конечно, важно, ведь население, проживающее вдоль разделительной линии, сталкивается с особыми проблемами. Наш долг, конечно, максимально защитить здесь интересы населения», - заявил Кобахидзе.

Премьер-министр не сказал, собирается ли он ездить лично. Оппозиция сразу же назвала заявление предвыборным пиаром, указав, что до сих пор первые лица из правительства не часто посещали села у линии разделения.

Сегодня представители правительства во главе с премьером посетили Шиндиси, где возложили цветы в память погибших грузинских военных в августе 2008.


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