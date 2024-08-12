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Глава грузинской диаспоры в России озвучил кремлевский призыв к грузинам «бросить оружие и вернуться к своим семьям»


12.08.2024   12:52


Глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе прокомментировал участие грузинских бойцов в наступательной операции ВСУ в Курской области. Он призвал их «бросить оружие и вернуться к своим семьям».

«Сотни тысяч грузин проживают в Российской Федерации и ведут свою деятельность во всех сферах жизни страны. Грузины в России со всеми народами вместе мирно и дружно создают лучшее будущее для своих детей. Появление в Курской области наемников грузинской национальности направлена против каждого из нас. Призываю всех грузин в рядах ВСУ бросить оружие и вернуться к своим семьям! Это не ваша война и вы не являетесь официальными представителями Грузии, махая грузинским флагом в рядах ВСУ. Я лично приеду в Курск и стану перед пулями, которыми вы стреляете против россиян», – заявил Цецхладзе.

По информации телеграм-канала «Грузинская община России», Цецхладзе сейчас посещает Северо-Кавказский федеральный округ, после чего планирует отправиться в Курскую область.

Руководитель грузинской диаспоры активно сотрудничает с властями РФ и поддерживает полномасштабное вторжение в Украину.

Об участии грузинских бойцов в наступательной операции в Курской области СМИ сообщили со ссылкой на руководителя грузинской группы в украинских силах специальных операций, вице-полковника Вано Надирадзе. Кроме того, в соцсетях появилось видео с участием бойца Георгия Парцвания, снятое в селе Пороз Белгородской области.

Ранее также стало известно, что Россия перебросила в Курскую область абхазских и югоосетинских бойцов.


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