

Глава грузинской диаспоры в России озвучил кремлевский призыв к грузинам «бросить оружие и вернуться к своим семьям»

12.08.2024 12:52





Глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе прокомментировал участие грузинских бойцов в наступательной операции ВСУ в Курской области. Он призвал их «бросить оружие и вернуться к своим семьям».



«Сотни тысяч грузин проживают в Российской Федерации и ведут свою деятельность во всех сферах жизни страны. Грузины в России со всеми народами вместе мирно и дружно создают лучшее будущее для своих детей. Появление в Курской области наемников грузинской национальности направлена против каждого из нас. Призываю всех грузин в рядах ВСУ бросить оружие и вернуться к своим семьям! Это не ваша война и вы не являетесь официальными представителями Грузии, махая грузинским флагом в рядах ВСУ. Я лично приеду в Курск и стану перед пулями, которыми вы стреляете против россиян», – заявил Цецхладзе.



По информации телеграм-канала «Грузинская община России», Цецхладзе сейчас посещает Северо-Кавказский федеральный округ, после чего планирует отправиться в Курскую область.



Руководитель грузинской диаспоры активно сотрудничает с властями РФ и поддерживает полномасштабное вторжение в Украину.



Об участии грузинских бойцов в наступательной операции в Курской области СМИ сообщили со ссылкой на руководителя грузинской группы в украинских силах специальных операций, вице-полковника Вано Надирадзе. Кроме того, в соцсетях появилось видео с участием бойца Георгия Парцвания, снятое в селе Пороз Белгородской области.



Ранее также стало известно, что Россия перебросила в Курскую область абхазских и югоосетинских бойцов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





