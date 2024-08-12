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Премьер о нападении на Нику Мелия
12.08.2024 13:20
По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, для Грузии принципиально важно, чтобы выборы прошли в мирной обстановке, поэтому, по его словам, нападение на одного из лидеров «Коалиции за перемены» Нику Мелия неприемлемо.
В беседе с журналистами Кобахидзе призвал всех воздерживаться от подобных действий.
«Принципиально важно, чтобы выборы прошли в мирной обстановке. Разумеется, любой такой инцидент неприемлем. Я призываю всех воздерживаться от подобных действий. Выборы в Грузии должны пройти в мирной обстановке. Это принципиально важно, особенно для правящей силы», - заявил премьер.
Для справки, на одного из лидеров «Коалиции за перемены», сопредседателя партии «Ахали» Нику Мелия напали в Самтредиа. случай произошел, когда Ника Мелия давал комментарии СМИ во время открытия офиса в Самтредиа. Нике Мелия нанесли физические и словесные оскорбления.
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