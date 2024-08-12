

Хабеишвили: Власть, использовавшая 12 лет правления для собственного благополучия, ничего другого предложить и не может

12.08.2024 13:22





Когда люди пребывают в крайней нужде и эти проблемы тебя не беспокоят, ты пытаешься предложить населению зрелище, насилие, нападение. Моя искренняя поддержка Нике Мелия! - об этом председатель политсовета «Единого национального движения» Леван Хабеишвили пишет в соцсети, реагируя на нападение на одного из лидероы коалиции «за Перемены» Нику Мелия.



Он обратился к общественности и заявил, что «26 октября мы должны все это изменить».



«Когда люди пребывают в крайней нужде и эти проблемы тебя не беспокоят, ты пытаешься предложить населению зрелище, насилие, нападение. От нападения на Нику Мелия у самтредцев с завтрашнего дня повысятся что ли зарплаты и доходы, или будут созданы новые рабочие места?! Может что-то подешевеет и людям предоставят льготы?!



Ответ очевиден – нет! Просто власть, использовавшая 12 лет правления для собственного благополучия, ничего другого предложить и не может!



Вам не надоела эта позорная ситуация?! Вам не надоели насилие и эти «шоу»?! Разве вы не хотите рука об руку заботиться о нашей родине?! Конечно, мы все этого хотим! Поэтому 26 октября нужно все это изменить! Моя искренняя поддержка Нике!» - пишет Леван Хабеишвили в соцсети.



Для справки, на одного из лидеров «Коалиции за перемены», сопредседателя партии «Ахали» Нику Мелия напали в Самтредиа. случай произошел, когда Ника Мелия давал комментарии СМИ во время открытия офиса в Самтредиа. Нике Мелия нанесли физические и словесные оскорбления.





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