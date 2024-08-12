

Кобахидзе: Победа в Дидгорской битве является бессмертным примером единства и стойкости грузин,

12.08.2024 13:22





Победа в Дидгорской битве является бессмертным примером единства и стойкости грузин, воинской славы и героизма, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на мероприятии по случаю народного праздника «Дидгороба».



По словам главы правительства, одержанная 9 веков назад победа является одной из величайших военно-стратегических побед в мировой истории, а битва при Дидгори сыграла решающую роль в определении европейской идентичности Грузии, на чем сегодня основывается стремление страны к интеграции в европейскую семью.



Ираклий Кобахидзе отметил, что с достоинством и самопожертвованием ради родины можно преодолеть самые большие вызовы, сохранить мир, консолидировать страну и достичь главных национальных целей.



«На Дидгомком поле произошел неравный бой, противник был многочисленнее нас, но справедливость была на нашей стороне, скрепленная единством государства и церкви, честью, патриотизмом, любовью к родине, преданностью стране и, разумеется, мудростью и мужеством Давида Агмашенебели. Хотелось бы напомнить слова патриарха, которые лучше всего выражают смысл сегодняшнего дня – «Дидгори еще нужно выиграть!» Мы всегда должны помнить, что только с честью и самопожертвованием ради родины преодолеть самые большие вызовы, сохранить мир в Грузии, объединить страну и достичь важнейших национальных целей. Еще раз поздравляю вас с сегодняшним праздником. Желаю нашей родине усиления, прогресса и процветания», - заявил премьер.



Дидгороба – грузинский народный праздник, отмечаемый 12 августа в честь победы грузин в 1121 году над турками-сельджуками в Дидгорской битве.





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