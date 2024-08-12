

Посольство Грузии в Греции распространяет заявление для грузинских граждан в связи с лесным пожаром

12.08.2024 13:23





Посольство Грузии в Греции распространяет заявление для грузинских граждан в связи с лесным пожаром, вспыхнувшим на территории Аттики.



Как поясняют в посольстве, горячая линия работает круглосуточно, и до сих пор сообщений от граждан Грузии не поступало.



«По поводу пожара в Аттике, а именно в Варнаве, Родополе, Стамате и Амигдалесе, сообщаем вам следующее:



Посольство поддерживает постоянную связь с Министерством по вопросам климатического кризиса и гражданской безопасности Греции.



Вместе с тем, как известно, в посольстве круглосуточно работает горячая линия (+306952220000), на которую не поступало никаких сообщений от граждан Грузии.



Горячая линия посольства доступна как на сайте посольства, так и на сайте консульства.



Кроме того, в случае необходимости мы призываем подчиняться инструкциям соответствующих органов Греции, включая требований при объявлении эвакуации.



Тут же указываем следующие номера телефонов: полиция Греции – 100, пожарная служба – 199, скорая помощь – 166.



Посольство, в свою очередь, будет предоставлять обновленную информацию по мере необходимости.



Напоминаем, что горячая линия посольства +306952220000 работает круглосуточно», - говорится в сообщении.



Для справки, недалеко от столицы Греции Афин бушует лесной пожар, из-за которого власти приказали эвакуировать тысячи жителей нескольких сел и городов. По данным СМИ, в огне сгорели деревья, дома и автомобили, а клубы дыма докатились до греческой столицы. В тушении пожара было задействовано более 400 пожарных, 16 пожарных самолетов и 13 вертолетов. Огонь достиг деревни Варнавас, которая находится в 35 км к северу от Афин.





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