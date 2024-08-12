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Кобахидзе: Выборы в Грузии должны пройти в мирной и спокойной обстановке,


12.08.2024   13:24


«Выборы в Грузии должны пройти в мирной и спокойной обстановке, это принципиально важно, особенно для правящей силы», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу нанесения оскорбления Ники Мелия в Самтредиа, премьер-министр отметил, что любой подобный инцидент недопустим.

«Принципиально важно, чтобы выборы прошли в мирной и спокойной обстановке. Конечно, любой подобный инцидент недопустим. Я призываю всех воздерживаться от подобных действий. Выборы в Грузии должны пройти в мирной и спокойной обстановке, это принципиально важно, особенно для правящей силы», — заявил


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