

Кобахидзе: Выборы в Грузии должны пройти в мирной и спокойной обстановке,

12.08.2024 13:24





«Выборы в Грузии должны пройти в мирной и спокойной обстановке, это принципиально важно, особенно для правящей силы», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Отвечая на вопросы журналистов по поводу нанесения оскорбления Ники Мелия в Самтредиа, премьер-министр отметил, что любой подобный инцидент недопустим.



«Принципиально важно, чтобы выборы прошли в мирной и спокойной обстановке. Конечно, любой подобный инцидент недопустим. Я призываю всех воздерживаться от подобных действий. Выборы в Грузии должны пройти в мирной и спокойной обстановке, это принципиально важно, особенно для правящей силы», — заявил





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