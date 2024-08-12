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Все призеры олимпиады будут представлены к высшим государственным наградам
12.08.2024 13:24
Премьер-министр Грузии и председатель парламента распространяют совместное заявление.
Как отмечается в заявлении, все призеры олимпиады будут представлены к высшим государственным наградам.
«Олимпийская сборная Грузии завершила свое выступление на Олимпийских играх. На Олимпиаде в Париже грузинские спортсмены завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали, что является лучшим результатом в истории. Соответственно, олимпийская сборная Грузии заняла самое высокое место в истории, 24-е место в командном зачете. Мы хотели бы поздравить грузинских олимпийцев и всю Грузию с этим огромным успехом.
Чтобы оценить успехи наших гордых спортсменов, мы решили представить всех призеров Олимпиады к высшим государственным наградам.
Олимпийские чемпионы представлены к Ордену Победы имени Святого Георгия:
— Лаша Талахадзе, 3-кратный олимпийский чемпион, 7-кратный чемпион мира и 7-кратный чемпион Европы;
– Лаша Бекаури, 2-кратный олимпийский чемпион;
— Гено Петриашвили, обладатель всех трех олимпийских медалей, 3-кратный чемпион мира и 2-кратный чемпион Европы.
К Ордену Почета представлены олимпийские призеры:
— Тато Григалашвили, вице-чемпион Олимпийских игр, 3-кратный чемпион мира и 3-кратный чемпион Европы;
— Илья Суламанидзе, вице-чемпион Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы;
— Гиви Мачарашвили, вице-чемпион Олимпийских игр, 2-кратный призер чемпионатов мира, 2-кратный чемпион Европы;
— Лаша Гурули, бронзовый призер Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы.
Мы еще раз хотели бы поблагодарить каждого члена олимпийской сборной Грузии за победу, одержанную Грузией, и желаем грузинским спортсменам успехов в будущем», — говорится в совместном заявлении.
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