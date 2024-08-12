

Грузия готова восстановить отношения с США

12.08.2024 13:25





Грузия готова пересмотреть отношения с США, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с сенатором США Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером в Тбилиси.



— «У меня была интересная встреча с сенатором США Жанной Шахин и конгрессменом Майком Тернером, на которой мы обсудили отношения между Грузией и Соединенными Штатами. Я подтвердил готовность Грузии обновить и перестроить наши отношения и сотрудничество для укрепления двусторонних связей и содействия большему развитию, процветанию, миру и безопасности в регионе и за его пределами», — пишет Кобахидзе.



Сенатор Шахин и конгрессмен Тернер прибыли в Тбилиси с рабочим визитом накануне. Они уже встретились с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и вице-премьером и министром обороны Ираклием Чиковани. Американские законодатели также проведут переговоры с представителями гражданского общества.



31 июля госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решил приостановить программу помощи Тбилиси на сумму более 95 миллионов долларов в связи с принятием в Грузии закона об иностранных агентах. Ранее по той же причине ЕС принял решение заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось выделить грузинскому министерству обороны.



Отношения между Грузией и США, а также ЕС ухудшились после того, как в мае грузинский парламент принял закон об иностранных агентах. Ранее Госдепартамент объявил, что в связи с принятым законом ввел визовые санкции против десятков граждан Грузии, в том числе членов правительства, парламента и их родственников, а также представителей правоохранительных органов.





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