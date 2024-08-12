

Грузия опередила Азербайджан и Армению по числу медалей на Олимпиаде 2024

12.08.2024 14:27





Грузия заняла 24-е место в неофициальном зачете Олимпиады в Париже. Это лучший показатель за всю историю независимой Грузии.



Грузинские спортсмены завоевали семь медалей – три золота, три серебра и одну бронзу.



Командный зачет игр в Париже возглавили США. Американские спортсмены завоевали 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовые медали (всего 126). На второе место вышел Китай, на третьем месте Япония, на четвертом – Австралия, на пятом – Франция.



Узбекистан сенсационно занял в командном зачете 13-е место: 8 золотых медалей, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Украина вышла на 22-е место(золото – 3, серебро – 5, бронза – 4).



Азербайджан – на 30-м месте (золото – 2, серебро – 2, бронза – 3), пишет «Эхо Кавказа». Армения ни одну золотую медаль завоевать не смогла. На счету армянских спортсменов три серебра и одна бронза, 66-е место.





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