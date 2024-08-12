

Мачарашвили: Отношения между Грузией и Америкой наладятся, как только США перезагрузят отношения

12.08.2024 15:04





Минимум неловко и оскорбительно, когда господин Тернер, уличенный в коррупции в собственной стране, бракует демократию Грузии и приезжает сюда наблюдать за выборами, - заявил депутат от «Силы народа» Гурам Мачарашвили в беседе с журналистами, оценивая визит американских сенатора Джин Шахин и конгрессмена Майк Тернера в Грузию.



По его словам, отношения между Грузией и Америкой наладятся, как только США перезагрузят отношения.



«Отношения наладятся, как только Соединенные Штаты перезагрузят отношения. Мы на это надеемся, потому что знаем, что все зависит от продолжающейся войны в Украине. Как только война закончится, произойдет немедленная перезагрузка отношений, и мы надеемся, что за эти несколько месяцев всем сторонам удастся положить конец войне. Об окончании войны говорит уже Зеленский и, естественно, все хотят, чтобы то, что происходит в Украине, скорее закончилось. После того, как это закончится, отношения обязательно сразу же перезагрузятся, потому что затем второй фронт в Грузии исчезнет с повестки дня», - заявил Гурам Мачарашвили.





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