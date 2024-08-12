

Бокучава: Меня радует, когда люди выбирают правильную сторону истории

12.08.2024 15:04





Меня радует, когда люди выбирают правильную сторону истории, потому что мы все понимаем, что 26 октября решается судьба нашей страны. Я глубоко убеждена, что мы увидим еще много людей, в том числе высокопоставленных чиновников «Мечты», которые перейдут на правую сторону, - так отреагировала председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава на решение бывшего мэра Каспи Манучара Мерабашвили присоединиться к «Единству – Национальному движению».



По ее словам, евроатлантическое будущее страны решается на выборах 26 октября.



«Я сегодня разговаривала с Манучаром и меня очень радует, когда люди выбирают правильную сторону истории, поскольку мы все понимаем, что 26 октября решается судьба нашей страны. Все больше людей хотят, чтобы мы единством и общими силами спасли евроатлантическое будущее нашей страны», - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.





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