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Мдинарадзе назвал Майка Тернера «одним из самых коррумпированных когрессменов»
12.08.2024 15:29
Когда [Майк Тернер] сделал несколько очень критических заявлений в наш адрес, я гуглил и выдало очень много плохой информации, в том числе он упоминался как один из самых коррумпированных конгрессменов. Жаль, что такие люди приезжают и критически оценивают «Грузинскую мечту», - заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе в беседе с журналистами.
По словам Мдинарадзе, у подобных заявлений «есть конкретные причины».
В то же время лидер парламентского большинства ответил на вопрос об отношениях США и Грузии, отметив, что их «потепление» зависит от «правильных настроев».
«Потепление отношений зависит от правильных настроев. Чем больше правильных оценок будет в Америке, являющейся нашим стратегическим партнером и другом, чем больше будет правильного отношения, в том числе к войне, второму фронту и т. д., и чем правильнее будет внешняя политика, тем лучше будут отношения. Особенно такая правильная [внешняя политика], какая устраивает Грузию, поскольку правильность может быть субъективной. Мы представляем себе это в условиях окончания войны в Украине», - заявил Мамука Мдинарадзе.
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