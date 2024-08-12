Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мдинарадзе назвал Майка Тернера «одним из самых коррумпированных когрессменов»


12.08.2024   15:29


Когда [Майк Тернер] сделал несколько очень критических заявлений в наш адрес, я гуглил и выдало очень много плохой информации, в том числе он упоминался как один из самых коррумпированных конгрессменов. Жаль, что такие люди приезжают и критически оценивают «Грузинскую мечту», - заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе в беседе с журналистами.

По словам Мдинарадзе, у подобных заявлений «есть конкретные причины».

В то же время лидер парламентского большинства ответил на вопрос об отношениях США и Грузии, отметив, что их «потепление» зависит от «правильных настроев».

«Потепление отношений зависит от правильных настроев. Чем больше правильных оценок будет в Америке, являющейся нашим стратегическим партнером и другом, чем больше будет правильного отношения, в том числе к войне, второму фронту и т. д., и чем правильнее будет внешняя политика, тем лучше будут отношения. Особенно такая правильная [внешняя политика], какая устраивает Грузию, поскольку правильность может быть субъективной. Мы представляем себе это в условиях окончания войны в Украине», - заявил Мамука Мдинарадзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна