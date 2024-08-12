

Мдинарадзе назвал Майка Тернера «одним из самых коррумпированных когрессменов»

12.08.2024 15:29





Когда [Майк Тернер] сделал несколько очень критических заявлений в наш адрес, я гуглил и выдало очень много плохой информации, в том числе он упоминался как один из самых коррумпированных конгрессменов. Жаль, что такие люди приезжают и критически оценивают «Грузинскую мечту», - заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе в беседе с журналистами.



По словам Мдинарадзе, у подобных заявлений «есть конкретные причины».



В то же время лидер парламентского большинства ответил на вопрос об отношениях США и Грузии, отметив, что их «потепление» зависит от «правильных настроев».



«Потепление отношений зависит от правильных настроев. Чем больше правильных оценок будет в Америке, являющейся нашим стратегическим партнером и другом, чем больше будет правильного отношения, в том числе к войне, второму фронту и т. д., и чем правильнее будет внешняя политика, тем лучше будут отношения. Особенно такая правильная [внешняя политика], какая устраивает Грузию, поскольку правильность может быть субъективной. Мы представляем себе это в условиях окончания войны в Украине», - заявил Мамука Мдинарадзе.





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