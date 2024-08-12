

Лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава создал новую партию

12.08.2024 17:35





В Грузии создана новая партия – «Мы». Об этом объявил лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава.



«Мы знаем, что сила в единстве, и поэтому наша дверь открыта для всех! Мы ждем всех, кто считает, что борьба всегда имеет смысл, и 26 октября наша победа неизбежна! Мы боремся за нашу общую победу!» – написал Кацарава в соцсети.



По его словам, «Мы» – это политическая сила, «объединяющая профессионалов своего дела и тех гражданских активистов, которые никогда не отступали в борьбе за благополучие страны».



Пока неизвестно, планирует ли Кацарава участвовать в выборах независимо или объявит о сотрудничестве с другими партиями. Для попадания в парламент партиям необходимо набрать 5% голосов.



Кацарава был жестоко избит силовиками на акции против закона об «иноагентах» в Тбилиси. Позже Тбилисский городской суд оштрафовал его на 2 тысячи лари по административной статье за «неповиновение и оскорбление сотрудника полиции».





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