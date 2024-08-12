

Гегелия: Ираклий Кобахидзе войдет в историю как премьер-министр, во время которого Грузия опустилась до самого низкого показателя

12.08.2024 18:26





Ираклий Кобахидзе – мастер-класс политического обнуления, - заявил один из лидеров «Сильной Грузии» Григол Гегелия, реагируя на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном объединении «Лело» и «Граждан».



По словам Григола Гегелия, Ираклий Кобахидзе войдет в историю как премьер-министр, при котором Грузия опустилась на самый низкий уровень национальных достижений.



«Когда кремлевский попугай Кобахидзе говорит о ком-то другом: «что ему крикнешь, то он и выкрикивает», это верх цинизма.



Ноль минус ноль, будет ноль. Это была, есть и будет единственная истинная математическая формула, определяющая Кобахидзе.



Ираклий Кобахидзе войдет в историю как премьер-министр, во время которого Грузия опустилась до самого низкого показателя национальных достижений. За время его правления впервые в истории Грузии США и Евросоюз начали полный пересмотр двусторонних отношений. Грузия лишилась финансирования критически важных секторов, премьер-министр Грузии отказывается посетить Вашингтон и углублять отношения, зато «становится рядом с «Хезболлой» и ХАМАСом на торжествах и панихидах», - заявил Григол Гегелия.



Для справки, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос об объединении Алеко Элисашвили и партии «Лело», заявил, что «ноль минус один равно -1, такова нынешнее положение «Лело».





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