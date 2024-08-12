|
|
|
Председатель ЦИК рассказал молодежи о важности участия в избирательном процессе
12.08.2024 18:26
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) встретился с молодыми людьми в лагере Шаори.
Георгий Каландаришвили рассказал участникам встречи о выборах и вовлечении молодежи в этот процесс, а также о важности информирования молодежи по вопросам выборов. Кроме того, председатель ЦИК проинформировал молодежь о новостях выборов, подготовке к выборам 26 октября, внедрении электронных технологий, мифах и реалиях, связанных с электронными выборами, а также мировой практике использования технологий в избирательном процессе. Председатель ЦИК также рассказал об обучающих и образовательных проектах, которые ЦИК реализует в отношении молодежи.
Встреча прошла в режиме активных вопросов-ответов и дискуссии, и Георгий Каландаришвили ответил на все интересующие молодежь вопросы.
В рамках встречи молодые люди приняли участие в имитационном голосовании и на практике проверили работу машин для проверки и подсчета голосов. Избирательное оборудование участникам лагеря лично представили председатель ЦИК и председатель Амбролаурской окружной избирательной комиссии.
Молодежные лагеря Анаклия и Шаори реализуются Молодёжным агентством Министерства образования, науки и молодежи Грузии. В 2024 году лагерь Анаклия будет реализован в 13 потоках и примет 3120 молодых людей, а лагерь Шаори примет до 800 молодых людей в восьми потоках. Представители избирательной администрации периодически проводят информационные встречи с представителями разных течений как лагеря Шаори, так и Анаклия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна