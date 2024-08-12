

Бывший мэр Каспи примкнул к «Единству – Национальному движению»

12.08.2024 18:27





Бывший мэр Каспи Манучар Меребашвили присоединился к оппозиционной коалиции «Единство – Национальное движение». Вместе с лидерами коалиции в Каспи он встретился с местными жителями и заявил, что рассчитывает победить на выборах 26 октября.



«Мы все обязаны в первую очередь служить Грузии, служить Родине, осуществлять эти интересы, а затем быть носителями интересов каждой стороны», — сказал Манучар Меребашвили.



Председатель «Национального движения» Тина Бокучава отреагировала на переход бывшего мэра от правящей партии в оппозиционную коалицию. По ее словам, Меребашвили «выбрал правильную сторону истории».



«Я сегодня разговаривала с Манучаром и меня очень радует, когда люди выбирают правильную сторону истории, поскольку мы все понимаем, что 26 октября решается судьба нашей страны. Все больше людей хотят, чтобы мы единством и общими силами спасли евроатлантическое будущее нашей страны», — заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



Манучар Меребашвили был избран мэром Каспи на выборах самоуправления 2017 года, тогда он баллотировался от имени «Грузинской мечты». Эту должность он покинул в 2020 году на основании личного заявления. Покидая пост мэра, он не объяснил причин принятия такого решения.





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